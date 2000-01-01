05.10 13:57 MIGnews.com

Что будет со "сделкой века" при Ганце

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Президент Дональд Трамп обнародует свой мирный план по урегулированию арабо-израильского конфликта сразу после того, как будет сформировано правительство в Израиле.Кто именно его возглавит, Биньямин Нетаниягу или Бенни Ганц, не имеет значения. Об этом сообщает газета "Аль-Хаят" со ссылкой на источник в Белом доме."Нам важно четко представлять, кто с израильской стороны будет отвечать за реализацию плана. План готов и останется неизменным, даже, если Ганц возглавит следующее правительство Израиля", - отметили в Белом доме.Уточняется, что Вашингтоне спокойно относятся к заявлениям ПА об отказе от переговоров в рамках "сделки века". У Трампа до сих пор уверены, что палестинская сторона изменит свое отношение к мирному плану, когда с ним ознакомится, потому что в нем есть параграфы, потому что в нем есть параграфы, которые "расстроят израильтян".Кроме того, администрация Трампа не собирается никому навязывать "сделку века", предполагающую уступки со всех сторон.