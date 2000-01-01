Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Кушнер назвал БАПОР `коррумпированным` агентством | Фото:05.08 09:07   MIGnews.com

Кушнер назвал БАПОР "коррумпированной" организацией

Электронные письма, опубликованные журналом Foreign Policy на этой неделе, проливают свет на дискуссии в администрации Дональда Трампа о прекращении поддержки Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ, организации.

Об этом в воскресенье, 5 августа сообщает The Jerusalem Post.

Отметим, что советники США публично поставили под сомнение цель БАПОР в течение последнего года, частично приостановив финансирование организации, заявляя, что дальнейшее существование организации негативно влияет на продвижение израильско-палестинского мирного плана.

Требование американцев состоит в том, что БАПОР должно разработать четкую программу действий помощи беженцам и прекратить свое существование в связи с окончанием своего мандата в 2019 году.

Представители Белого дома подали в БАПОР свои рекомендации, разработанные Кушнером, Гринблаттом и послом США в ООН Никки Хейли. В начале года администрация США заморозила передачу агентству десятков миллионов долларов.

Сторонники БАПОР в свою очередь считают, что организация оказывает критически важную помощь почти пяти миллионам палестинцев в масштабах всего региона и что ее крах приведет к гуманитарному кризису для сообщества.

Напомним, старший советник и зять американского лидера – Джаред Кувшнер активно работает над тем, чтобы отменить статус палестинских беженцев на территории арабских государств.

Он также требует закрытия агентства БАПОР, которое назвал коррумпированным.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:48
Кахлон отметил рост кредитного рейтинга Израиля
08:41
Трамп: американо-иранские переговоры зависят от Тегерана
08:35
Юг Тель-Авива застроят 25-этажными домами
08:17
Арабы заставили инвалида из Холона отвезти их в Калькилию
08:01
ХАМАС примет египетское предложение о прекращении огня
07:51
Аномальная жара обрушилась на Европу
07:34
Шары из Газы: 40 пожаров за выходные
07:08
Директор сирийского ракетного центра убит в Хаме
06:24
Телескоп в Канаде записал необычный сигнал из космоса
05:28
Кот-герой из Великобритании спас жизнь своей больной хозяйке
04:27
Ученые раскрыли тайну Бермудского треугольника
03:38
Стоимость корпорации Apple превысила триллион
01:44
Чехия объявила войну пришельцам-енотам
00:11
Отказ от алкоголя ведет к деменции
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus