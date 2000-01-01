Кушнер назвал БАПОР "коррумпированной" организацией
Электронные письма, опубликованные журналом Foreign Policy на этой неделе, проливают свет на дискуссии в администрации Дональда Трампа о прекращении поддержки Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ, организации.
Отметим, что советники США публично поставили под сомнение цель БАПОР в течение последнего года, частично приостановив финансирование организации, заявляя, что дальнейшее существование организации негативно влияет на продвижение израильско-палестинского мирного плана.
Требование американцев состоит в том, что БАПОР должно разработать четкую программу действий помощи беженцам и прекратить свое существование в связи с окончанием своего мандата в 2019 году.
Представители Белого дома подали в БАПОР свои рекомендации, разработанные Кушнером, Гринблаттом и послом США в ООН Никки Хейли. В начале года администрация США заморозила передачу агентству десятков миллионов долларов.
Сторонники БАПОР в свою очередь считают, что организация оказывает критически важную помощь почти пяти миллионам палестинцев в масштабах всего региона и что ее крах приведет к гуманитарному кризису для сообщества.
Напомним, старший советник и зять американского лидера – Джаред Кувшнер активно работает над тем, чтобы отменить статус палестинских беженцев на территории арабских государств.
Он также требует закрытия агентства БАПОР, которое назвал коррумпированным.