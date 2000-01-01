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Арабы заставили инвалида из Холона отвезти их в Калькилию | Фото:05.08 08:17   MIGnews.com

Арабы заставили инвалида из Холона отвезти их в Калькилию

Житель Холона, проезжавший возле арабской деревни Наби Элиас, был подвержен нападению вооруженных арабов, которые приказали ему ехать в Калькилию.

Об этом в воскресенье, 5 августа сообщает Ynet.

По данным издания, нападавшие ворвались в машину 60-летнего инвалида и потребовали, чтобы мужчина вышел из салона авто. Не исключено, что они хотели отобрать у него автомобиль.

Когда они приехали в Калькилию, водителя выгнали из машины. Мужчина сразу же позвонил в полицию, где, в свою очередь, передали информацию в гражданскую администрацию.

Через несколько часов израильтянин был вывезен из города представителями сил безопасности.

Автомобиль мужчины также был доставлен на территорию Израиля.

Инцидент произошел в субботу, 4 августа, около 14:00 возле палестинской деревни Наби Илиас, расположенной в районе Альфей-Менаше.


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