05.08 08:17 MIGnews.com
Арабы заставили инвалида из Холона отвезти их в Калькилию
Житель Холона, проезжавший возле арабской деревни Наби Элиас, был подвержен нападению вооруженных арабов, которые приказали ему ехать в Калькилию.
Об этом в воскресенье, 5 августа сообщает Ynet
.
По данным издания, нападавшие ворвались в машину 60-летнего инвалида и потребовали, чтобы мужчина вышел из салона авто. Не исключено, что они хотели отобрать у него автомобиль.
Когда они приехали в Калькилию, водителя выгнали из машины. Мужчина сразу же позвонил в полицию, где, в свою очередь, передали информацию в гражданскую администрацию.
Через несколько часов израильтянин был вывезен из города представителями сил безопасности.
Автомобиль мужчины также был доставлен на территорию Израиля.
Инцидент произошел в субботу, 4 августа, около 14:00 возле палестинской деревни Наби Илиас, расположенной в районе Альфей-Менаше.
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