05.08 08:01 MIGnews.com

ХАМАС примет египетское предложение о прекращении огня

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Газета Al-Hayat сообщает о том, что ХАМАС примет предложение о прекращении огня в Газе, выдвинутое Египтом.В то же время, другая пан-арабская газета, Al-Sharq Al-Awsat, сообщает о том, что ХАМАС продолжит требовать “полного снятия блокады” Газы, несмотря на то, что согласился с египетскими условиями.Условия, выдвинутые египтянами, до сих пор не обнародованы.Палестинская автономия отказалась играть какую бы то ни было роль в заключении соглашения о прекращении огня. Израильские источники сообщают о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу может отвергнуть условия, выдвинутые Египтом и ООН, поскольку они не предусматривают возвращения останков израильских солдат, павших во время операции “Нерушимая Скала” летом 2014 года.