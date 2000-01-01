Шары из Газы: 40 пожаров за выходные

На юге Израиля вспыхнуло более 40 пожаров, вызванных зажигательными воздушными шарами, запущенными из Газы, сообщает в воскресенье, 5 августа The Times of Israel.
В субботу израильские пожарные службы изо всех сил пытались потушить 10 пожаров в районах, прилегающих к территории Газы, а накануне вспыхнуло еще 30 пожаров, сообщает израильский общественный вещатель Кan.
Телекомпания заявила, что это было самое большое количество поджогов, так как ХАМАС объявил о неофициальном прекращении огня с Израилем в прошлом месяце.
В ответ на продолжающиеся запуски зажигательных воздушных шаров из Газы, ЦАХАЛ в субботу заявил, что он нанес авиаудар по двум отдельным группам палестинцев-поджигателей.
Отметим, что в течение последних четырех месяцев южный Израиль столкнулся с сотнями пожаров, спровоцированными зажигательными воздушными змеями и шарами, прилетевшими из анклава.
По словам израильских чиновников, более 7000 акров земли были сожжены, что нанесло убытков на миллионы шекелей.