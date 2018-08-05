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Израиль построил морской барьер на границе с Газой 05.08 17:20   MIGnews.com

Израиль построил морской барьер на границе с Газой

Министерство обороны Израиля опубликовало клип, в котором впервые показан морской барьер на границе с Газой.

Управление границ и инженерный директорат министерства обороны начали работу над барьером два месяца назад. Длина барьера составляет 200 метров, ширина - 50 метров и высота ограждения - 6 метров.

Барьер было решено построить исходя из уроков, извлеченных из операции “Нерушимая Скала”. Цель создания барьера - предотвратить инфильтрацию террористов с моря.

Бригадный генерал Эран Офир заявил: “Мы работаем, прилагая все наши силы к тому, чтобы морской барьер был закончен в срок - до конца текущего года. Барьер - непробиваемый пирс, состоящий из трех слоев, включает в себя подземный уровень, укрепленный уровень из камня и заграждение из колючей проволоки. В дополнение к этому еще одна изгородь будет окружать комплекс безопасности, цель которого - немедленная реакция на любую угрозу безопасности”.

Министр обороны Авигдор Либерман заявил: “Сооружение барьера вокруг Газы - и на суше и на море идет очень быстрыми, впечатляющими темпами, и с каждым новым днем наши контр-террористические возможности увеличиваются”.





Между тем, по сообщению 10-го канала израильского ТВ, в финальную стадию вступили переговоры об урегулировании вокруг Газы, которые ведутся при посредничестве Египта. Официально о египетских предложениях ничего не сообщалось, но некоторые подробности попали в арабскую прессу. Так, газета Al-Arabi Al-Jadid сообщает, что ядром плана является создание палестинского торгового порта в Порт-Саиде - вместо ранее согласованного всеми сторонами плана создания порта для Газы на острове Кипр. Подробнее об этом можно прочитать в материале "ХАМАСу предложили Порт-Саид вместо Кипра".

Сам ХАМАС выражает уверенность в том, что блокада с Газы будет скоро снята. Халил аль-Хайя, член политбюро ХАМАСа выступил в мечети Ас-Салама в Газе. Аль-Хайя заявил, что “появилась реальная возможность снятия блокады Газы” и палестинского примирения “на базе истинного партнерства”.

Аль-Хайя при этом подчеркнул, что палестинский народ “никогда не сдастся и не выкинет белый флаг”.

Аль-Хайя заявил, что “Марши Возвращения” и поджоги с территории газы совершенно измотали израильтян, живущих на границе с Газой, и они добились того, чтобы “даже правительство оккупации предприняло шаги к финальному разрешению проблемы блокады”.

Газета Felesteen передает слова аль-Хайя: “Мы маршируем в направлении национального единства. Мы хотим настоящего партнерства, настоящего лидерства, одного правительства, одной власти, одной борьбы, которая ведется правильным путем”.


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