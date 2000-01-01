Матери погибших солдат просят Нетаниягу не заключать сделку

"Нетаниягу должен брать пример с президента США Дональда Трампа, который сначала удостоверился, что возвращение американских пленников является частью его взаимопонимания с Северной Кореей", - заявили матери павших солдат на пресс-конференции в гостинице в Иерусалиме.
По данным издания, родственники не только призывают Нетаниягу включить это требование в соглашение, но и сделать его главным пунктом.
Израиль и ХАМАС готовят соглашение о прекращении огня на пять лет. Оно предусматривает полное открытие контрольно-пропускных пунктов вдоль границы с Газой и прекращение там провокаций со стороны ХАМАСа, включая поджоги израильской территории.