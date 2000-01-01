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Матери погибших солдат просят Нетаниягу не заключать сделку | Фото:05.08 14:57   MIGnews.com

Матери погибших солдат просят Нетаниягу не заключать сделку

Семьи израильских солдат Орона Шауля и Адара Голдина призвали сегодня премьер-министра Биньямина Нетаниягу не заключать мирный договор с ХАМАСом, пока тела погибших не будут возвращены домой.

Об этом в воскресенье, 5 августа сообщает The Jerusalem Post.

"Нетаниягу должен брать пример с президента США Дональда Трампа, который сначала удостоверился, что возвращение американских пленников является частью его взаимопонимания с Северной Кореей", - заявили матери павших солдат на пресс-конференции в гостинице в Иерусалиме.

По данным издания, родственники не только призывают Нетаниягу включить это требование в соглашение, но и сделать его главным пунктом.

Израиль и ХАМАС готовят соглашение о прекращении огня на пять лет. Оно предусматривает полное открытие контрольно-пропускных пунктов вдоль границы с Газой и прекращение там провокаций со стороны ХАМАСа, включая поджоги израильской территории.


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