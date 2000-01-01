В результате израильской атаки 4 палестинца получили ранения
Израильские военные сегодня сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанес удар по группе поджигателей на севере Газы, передает в воскресенье, 5 августа "Гаарец".
В результате атаки четыре палестинца получили ранения, сообщает армейская пресс-служба.
Отметим, что Израиль и ХАМАС готовят долгосрочное соглашение о прекращении огня. Оно предусматривает полное открытие КПП Рафиах и Керем Шалом и прекращение провокаций на границе со стороны ХАМАСа, включая поджоги израильской территории.
Посредством переговоров выступают посланник Организации Объединенных Наций Николай Младенов и правительство Египта.
Второй этап будет включать переговоры об обмене заключенными, в центре которых - возвращение в Израиль тел двух солдат, которые ХАМАС удерживает в обмен на улучшение международных гуманитарных проектов.