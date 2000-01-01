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В результате израильской атаки 4 палестинца получили ранения | Фото:05.08 13:33   MIGnews.com

В результате израильской атаки 4 палестинца получили ранения

Израильские военные сегодня сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанес удар по группе поджигателей на севере Газы, передает в воскресенье, 5 августа "Гаарец".

В результате атаки четыре палестинца получили ранения, сообщает армейская пресс-служба.

Отметим, что Израиль и ХАМАС готовят долгосрочное соглашение о прекращении огня. Оно предусматривает полное открытие КПП Рафиах и Керем Шалом и прекращение провокаций на границе со стороны ХАМАСа, включая поджоги израильской территории.

Посредством переговоров выступают посланник Организации Объединенных Наций Николай Младенов и правительство Египта.

Второй этап будет включать переговоры об обмене заключенными, в центре которых - возвращение в Израиль тел двух солдат, которые ХАМАС удерживает в обмен на улучшение международных гуманитарных проектов.


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