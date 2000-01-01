Кац: мы приближаемся к решению ситуации в Газе

Министр разведки Исраэль Кац заявил о своей позиции в отношении предлагаемого соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, сообщает в воскресенье, 5 августа The Jerusalem Post.
"Ситуация в Газе приближается к финальному решению: или мирное соглашение или война", - написал министр на своей странице в Twitter.
"Я поддержу любой план, который включает в себя создание египетской инфраструктуры на суше и в море для Газы под международным наблюдением", - отметил Кац, ссылаясь на запланированное обсуждение кабинета министров о прекращении огня.
"В краткосрочной перспективе любая помощь Газе должна предоставляться при условии возвращения наших заключенных и павших солдат", - добавил он.