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Кац: мы приближаемся к решению ситуации в Газе | Фото:05.08 11:47   MIGnews.com

Кац: мы приближаемся к решению ситуации в Газе

Министр разведки Исраэль Кац заявил о своей позиции в отношении предлагаемого соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, сообщает в воскресенье, 5 августа The Jerusalem Post.

"Ситуация в Газе приближается к финальному решению: или мирное соглашение или война", - написал министр на своей странице в Twitter.

"Я поддержу любой план, который включает в себя создание египетской инфраструктуры на суше и в море для Газы под международным наблюдением", - отметил Кац, ссылаясь на запланированное обсуждение кабинета министров о прекращении огня.

"В краткосрочной перспективе любая помощь Газе должна предоставляться при условии возвращения наших заключенных и павших солдат", - добавил он.


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