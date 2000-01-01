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ХАМАС: мы готовы к расширению конфликта с Израилем | Фото: MIGnews.com05.07 16:20   MIGnews.com

ХАМАС: Мы готовы к расширению конфликта с Израилем

Один из лидеров группировки ХАМАС Халил аль-Хайя заявил, что группировка нарастила силу и готова к расширению конфликта с Израилем.

Такое заявление он сделал на церемонии закрытия летнего лагеря Исламского джихада в Газе, передает Israel national news.

По его словам, ХАМАС придерживается "пути сопротивления", который приведет к "освобождению Иерусалима".

"Попытки Израиля нанести удар по "Оси Сопротивления", угрожать им, высушить их финансовые источники и преследовать их активистов только добавят решимости на пути к истине и освобождению", – сказал он.

По словам лидера группировки, он высоко ценит отношения между Исламским джихадом и ХАМАСом: "Плечом к плечу, сердцем к сердцу и винтовкой на пути к освобождению".

Ранее ХАМАС отказался принять катарские деньги на фоне непрекращающихся попыток Исламского джихада разжечь огонь войны на южной границе.


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