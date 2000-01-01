05.07 16:20 MIGnews.com
ХАМАС: Мы готовы к расширению конфликта с Израилем
Один из лидеров группировки ХАМАС Халил аль-Хайя заявил, что группировка нарастила силу и готова к расширению конфликта с Израилем.
Такое заявление он сделал на церемонии закрытия летнего лагеря Исламского джихада в Газе, передает Israel national news
.
По его словам, ХАМАС придерживается "пути сопротивления", который приведет к "освобождению Иерусалима".
"Попытки Израиля нанести удар по "Оси Сопротивления", угрожать им, высушить их финансовые источники и преследовать их активистов только добавят решимости на пути к истине и освобождению", – сказал он.
По словам лидера группировки, он высоко ценит отношения между Исламским джихадом и ХАМАСом: "Плечом к плечу, сердцем к сердцу и винтовкой на пути к освобождению".
Ранее ХАМАС отказался
принять катарские деньги на фоне непрекращающихся попыток Исламского джихада разжечь огонь войны на южной границе.
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