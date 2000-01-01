Нетаниягу ослабил ограничения для сектора Газа

В частности, он согласился вычеркнуть из "черного списка" товары, доставка которых запрещена в Газу, расширить экспортную корзину и увеличить количество торговцев, которым разрешен въезд в Израиль из контролируемого ХАМАСом анклава.
Нетаниягу разрешил ввозить на территорию тросы для больших рыболовных судов, которые были запрещены из опасений, что они будут использоваться для транспортировки грузов в подземных туннелях.
Также из "черного списка" были вычеркнуты удобрения для сельского хозяйства и разрешен экспорт железных дверей, алюминиевой посуды, салфеток и игрушек.
Кроме того, был снижен возраст для торговцев из Газы, которым разрешено посещать Израиль – с 35 до 25. Разрешение на въезд пока имеют 3,3 тыс. продавцов из 5 тыс. Газа пока не может использовать в полном объеме новые квоты на экспорт: разрешено въезжать 30 трейлерам в день, вместо 100.
Из 25 тысяч метров стальных кабелей, разрешенных к ввозу в Газу, была запрошена только половина. Несмотря на полученное разрешение, ввоз кабелей еще не начался.
Ранее Нетаниягу заявлял, что стремится восстановить спокойствие на юге, но готовится к широкомасштабной военной кампании в секторе Газа.