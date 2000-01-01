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Нетаниягу ослабил ограничения для сектора Газа | Фото: MIGnews.com05.07 18:40   MIGnews.com

Нетаниягу ослабил ограничения для сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу утвердил ослабление ограничений в секторе Газа в рамках соглашения с ХАМАСом.

Соответствующее решение он принял в четверг, 4 июля, передает Israel national news.

В частности, он согласился вычеркнуть из "черного списка" товары, доставка которых запрещена в Газу, расширить экспортную корзину и увеличить количество торговцев, которым разрешен въезд в Израиль из контролируемого ХАМАСом анклава.

Нетаниягу разрешил ввозить на территорию тросы для больших рыболовных судов, которые были запрещены из опасений, что они будут использоваться для транспортировки грузов в подземных туннелях.

Также из "черного списка" были вычеркнуты удобрения для сельского хозяйства и разрешен экспорт железных дверей, алюминиевой посуды, салфеток и игрушек.

Кроме того, был снижен возраст для торговцев из Газы, которым разрешено посещать Израиль – с 35 до 25. Разрешение на въезд пока имеют 3,3 тыс. продавцов из 5 тыс. Газа пока не может использовать в полном объеме новые квоты на экспорт: разрешено въезжать 30 трейлерам в день, вместо 100.

Из 25 тысяч метров стальных кабелей, разрешенных к ввозу в Газу, была запрошена только половина. Несмотря на полученное разрешение, ввоз кабелей еще не начался.

Ранее Нетаниягу заявлял, что стремится восстановить спокойствие на юге, но готовится к широкомасштабной военной кампании в секторе Газа.


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