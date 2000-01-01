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Ополченцы сливаются с силами безопасности Ирака 05.07 19:32   MIGnews.com

Ополченцы сливаются с силами безопасности Ирака

На этой неделе премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди сделал очень громкое заявление. Он объявил, что шиитские ополченцы из Отрядов народной мобилизации или Хашд аш-Шааби должны быть полностью интегрированы в иракские силы безопасности. Согласно заявлению, объявляющему об этом решении, "все силы народной мобилизации должны действовать как неделимая часть вооруженных сил и подчиняться одним и тем же правилам".

Далее премьер-министр уточнил, что все штаб-квартиры, контрольно-пропускные пункты и отделения ополченцев должны быть закрыты. По истечению срока для данных действий – 31 июля – все не выполнившие указания ополченцы будут считаться вне закона.

Заявление Ирака последовало после резкого увеличения числа анонимных нападений, почти наверняка совершенных ополченцами на американские цели в Ираке в последние недели.


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