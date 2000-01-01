05.07 18:00 MIGnews.com

Экс-Мисс Ирака: Конфликт глубоко укоренился в антисемитизме

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Бывшая представительница Ирака на конкурсе "Мисс Вселенная" Сара Идан во вторник, 2 июля, произнесла речь, в которой раскритиковала и осудила арабские государства. Она заявила, что враждебные настроения к Израилю глубоко укоренились в антисемитизме.После того, как в социальных сетях появились фотографии с дефиле Сары на конкурсе, ее семья была вынуждена покинуть свою родину из-за многочисленных угроз.Выступая во вторник в Женеве на сессии Совета ООН по правам человека, Идан, которая живет в Соединенных Штатах, выступила против Ирака за то, что он не поддержал ее после агрессивной реакции на фотографию."Мне сказали убрать фотографии и заставили осудить израильскую политику. Мне угрожали смертью. С тех пор я больше не могу вернуться на свою Родину. Почему иракское правительство не осудило угрозы и не предоставило мне защиту и право на свободу слова?", – риторически спрашивает она.