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Хизбалла оказывает давление на Бейрут? 05.07 13:25   MIGnews.com

Хизбалла оказывает давление на Бейрут?

Высокопоставленный американский чиновник Дэвид Саттерфилд ездил между Ливаном и Израилем, пытаясь инициировать переговоры между двумя странами, которые формально пребывают в состоянии войны с момента основания Израиля в 1948 году.

Израиль и Ливан уже давно не согласны с демаркацией границ в восточной части Средиземного моря, и эта проблема приобрела особое значение в последнее десятилетие, когда там обнаружили большие запасы природного газа.

19 июня Штайниц заявил, что он ожидает, что переговоры с участием США начнутся в течение месяца. В среду Ливан настоял на том, чтобы демаркация его морской границы с Израилем осуществлялась только в рамках более широкого предложения, включая сухопутную границу. Ранее Израиль исключал такие решения.

В пятницу Штайниц был менее оптимистичен.

“С одной стороны, ливанцы действительно хотят разрабатывать свои природные ресурсы, и неразрешенный спор с Израилем дезорганизовывает их – и нас тоже, но их больше”, – сказал Штайниц 102 FM.

Штайнц добавил, что Ливан также может столкнуться с “внутренним давлением, потому что он (находятся) под влиянием страха перед Хизбаллой”.

Штайнц сказал, что “через неделю, через 10 дней мы наконец узнаем, находимся ли мы на пути к переговорам или этот вопрос будет отложен еще на один, два или три года”.


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