05.07 13:25 MIGnews.com

Хизбалла оказывает давление на Бейрут?

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Высокопоставленный американский чиновник Дэвид Саттерфилд ездил между Ливаном и Израилем, пытаясь инициировать переговоры между двумя странами, которые формально пребывают в состоянии войны с момента основания Израиля в 1948 году.Израиль и Ливан уже давно не согласны с демаркацией границ в восточной части Средиземного моря, и эта проблема приобрела особое значение в последнее десятилетие, когда там обнаружили большие запасы природного газа.19 июня Штайниц заявил, что он ожидает, что переговоры с участием США начнутся в течение месяца. В среду Ливан настоял на том, чтобы демаркация его морской границы с Израилем осуществлялась только в рамках более широкого предложения, включая сухопутную границу. Ранее Израиль исключал такие решения.В пятницу Штайниц был менее оптимистичен.“С одной стороны, ливанцы действительно хотят разрабатывать свои природные ресурсы, и неразрешенный спор с Израилем дезорганизовывает их – и нас тоже, но их больше”, – сказал Штайниц 102 FM.Штайнц добавил, что Ливан также может столкнуться с “внутренним давлением, потому что он (находятся) под влиянием страха перед Хизбаллой”.Штайнц сказал, что “через неделю, через 10 дней мы наконец узнаем, находимся ли мы на пути к переговорам или этот вопрос будет отложен еще на один, два или три года”.