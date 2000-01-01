Япония хочет стать "честным брокером" между Израилем и ПА
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио может сыграть центральную роль в мирном процессе между Израилем и Палестиной.
Такое заявление он сделал в интервью газете Arab News, уточнив, что государство может стать честным посредником.
"Мы можем играть роль честного посредника на Ближнем Востоке, поскольку у нас нет колониальной истории или негативного влияния в регионе", – сказал он, пояснив, что Токио заинтересовано в обеспечении региональной стабильности.
Коно пояснил, что энергетический сектор Японии в значительной степени зависит от импорта из стран Персидского залива, поскольку около 40% сырой нефти поступает из Саудовской Аравии, 80% – проходит через Ормузский пролив, как и 20% природного газа.
"Поэтому стабильность и мир на Ближнем Востоке связаны с нашей экономикой", — подчеркнул глава МИД.
Коно добавил, что его страна может помочь в вопросе установления мира между Израилем и Палестиной.
"Мы будем рады сделать это. Мы работали с палестинцами, израильтянами и иорданцами над созданием промышленного парка возле Иерихона, и этот проект очень хорошо продвигается. Мы выдвинули инициативу CEAPAD, которая включает сотрудничество стран Восточной Азии с палестинцами с целью передать опыт Юго-Восточной Азии в процессах мирного урегулирования. Мы хотели поделиться тем, как мы развиваем экономику, своим опытом", – сказал он.