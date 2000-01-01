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Палестинцы на Западном берегу протестуют против аннексии | Фото:05.06 19:09   MIGnews.com

Палестинцы на Западном берегу протестуют против аннексии

В пятницу, 5 июня, на Западном берегу прошли массовые протесты против планов израильского правительства по аннексии части территорий.

В Тулькарме, на севере Западного берега, десятки палестинцев размахивали флагами ПА и скандировали лозунги против аннексии, которая должна состояться после 1 июля.

Некоторые иностранные СМИ сообщают, что солдаты ЦАХАЛа использовали слезоточивый газ, чтобы остановить протестующих, направлявшихся в сторону контрольно-пропускного пункта.

"Этот марш показывает наше неприятие любого плана урегулирования или аннексии", - сказал Ияд Джарада, главы местной ячейки партии ФАТХ. "Это наша земля, и мы будем защищать ее всей нашей силой и энергией."

Палестинские СМИ добавляют, что недалеко от Тубаса, также на севере Западного берега, протестующий был ранен в голову резиновой пулей, выпущенной ЦАХАЛом.

Протесты также прошли в Рамалле, Наблусе, Иерихоне и долине реки Иордан, которая может быть присоединена в рамках израильского плана по применению суверенитета.

Палестинцы открыто выступают против ближневосточного плана президента США Дональда Трампа, который позволит Израилю применить суверенитет над поселениями и долиной реки Иордан. 1 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Бенни Ганц смогут представить план в Кнессет на голосование.


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