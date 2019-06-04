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ХАМАС: мы знаем, как пробить "Железный Купол"

قائد في #كتائب_القسام يكشف معلومات جديدة حول المواجهة الأخيرة مع الاحتلال مطلع مايو.. هذا ما فعله سلاح المدفعية القسامي بمدن الجنوب pic.twitter.com/NqTQX7uQym — وكالة شهاب (@ShehabAgency) June 4, 2019

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Связанное с террористическим движением ХАМАС опубликовало видео, в котором сообщается о том, что палестинские боевики нашли способ пробивать защиту системы ПРО “Железный Купол”.На видео - массивные ракетные залпы, выпущенные по израильской территории в начале мая. Источник в ХАМАСе заявил: “Мы применили тактику массивных запусков против единичных целей с тем, чтобы пробить “Железный Купол”. Мы ведем самый концентрированный огонь против израильских высотных зданий. Темп запуска ракет был самым быстрым в нашей истории - более 700 за 30 часов”.хАМАС продолжил: “85 ракет было выпущено по Ашкелону, 80 - по Ашдоду, 60- по Беэр-Шеве. Все они несли большие боеголовки”.В видео ХАМАСа говорится: “У нас еще много сюрпризов в запасе”.ХАМАС и Исламский джихад делают все возможное, чтобы расширить свой арсенал вооружений. Им трудно провозить оружие в Газу, и потому ХАМАС очень занят производством ракет на контролируемой им территории Газы и фактически создал собственную военную индустрию.В распоряжении ХАМАСа - подземные фабрики по производству ракет. Некоторые из них были атакованы в ходе последнего раунда конфронтации. ХАМАС проводит ракетные эксперименты, проверяя дальность действия и качество взрывчатки.После массивных ракетных атак 4 мая ЦАХАЛ и в преддверии Евровидения развернул по всей стране батареи ПРО “Железный Купол”.ХАМАС выпустил не менее 690 ракет. Часть из них не была перехвачена “Железным Куполом” по разным причинам. Среди прочего, специалисты называют массивные ракетные залпы на очень близкие расстояния, когда система практически не имеет времени на перехват.В ходе конфронтации с ХАМАСом ЦАХАЛ нанес удары по 350 целям террористической инфраструктуры ХАМАСа и Исламского джихада в Газе.Несмотря на достигнутые с ХАМАСом “понимания” о прекращении огня, провокации на границе не прекращаются. За последний месяц зафиксированы более 50 поджогов с помощью зажигательных воздушных шаров, выпущенных с территории Газы. также продолжаются еженедельные мятежи палестинцев на границе, в ходе которых силы ЦАХАЛа забрасывают бутылками с зажигательной смесью и самодельными взрывными устройствами.