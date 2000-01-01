05.06 22:00 MIGnews.com

Генерал-майор ЦАХАЛа: есть потенциал для начала войны

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Тамир Хайман, генерал-майор Армии обороны Израиля, выступил на конференции в “Амуте” в Тель-Авиве, которая прошла в рамках оборонной выставки страны. Он заявил следующее: “Иран находится под растущим давлением, заставляющим его предпринимать действия, связанные с нефтью и ядерной программой - хотя пока что в его политике нет никаких изменений”.Также он подчеркнул, что ”беспрецедентные санкции в отношении Ирана привели к серьезной рецессии, которая ощущается во всех направлениях, и заставила Иран принять меры против мировой торговли нефтью”.Также генерал-майор сказал, что ХАМАС не склонен к войне и напротив заинтересован в режиме прекращения огня, в котором они “ожидают получение определенных уступков”. Касательно исламского джихада, Хайман заявил, что у них ”высокий потенциал волатильности” и у этих организаций нет “обязанностей суверена, поэтому есть потенциал для начала войны”.