Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сотни пожаров в Израиле - результат поджогов 05.06 14:01   MIGnews.com

Сотни пожаров в Израиле - результат поджогов

Расследование недавних многочисленных пожаров в Израиле показывает, что это дело рук арабских поджигателей. Волна пожаров прокатилась по районам Иерусалима, в том числе в районе Бейт-Шемеш, сообщил КАН во вторник вечером.

Известно, что большинство из пожаров было потушено прежде, чем они успели нанести вред. Но в нескольких местах поджога был нанесен тяжелый ущерб. Этому поспособствовала жаркая погода и сильный ветер.

На прошлой неделе иерусалимская полиция арестовала трех поджигателей, подозреваемых в поджогах столицы. Все трое оказались арабскими жителями Восточного Иерусалима в возрасте 30, 19 и 15 лет.

Предполагается, что несовершеннолетние подозреваемые совершили по крайней мере один поджог в районе Хар Ха Цофим, где частично расположены больница Хадасса и Еврейский университет.

Также есть предположения, что 30-летний подозреваемый совершил поджог в районе Кидрон.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:09
В Праге бушуют протесты
14:57
На этот раз – без официальных лиц
14:41
В Израиле разработан новый метод отсрочки Паркинсона
14:30
ЦАХАЛ получит на вооружение новую штурмовую винтовку
14:15
Мэр Мехико разрешила мальчикам носить юбки
13:56
Финансисты будут присутствовать на палестинской конференции
13:52
БАГАЦ запретил тюремные визиты семей террористов
13:32
Израильская лотерея не может найти двух миллионеров
13:13
Опубликовано фото атаковавшего в Рамат Ха Шарон
13:06
Израильский дипломат назначен на ключевую должность в ООН
12:58
Штайниц был бы рад видеть Шакед в "Ликуде"
12:28
Пожарные борются с огнем недалеко от Иерусалима
12:15
Анегби не знает о вхождении Шакед в Ликуд
12:07
Уровень жизни в Израиле быстро растет
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus