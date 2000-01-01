05.06 14:01 MIGnews.com

Сотни пожаров в Израиле - результат поджогов

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Расследование недавних многочисленных пожаров в Израиле показывает, что это дело рук арабских поджигателей. Волна пожаров прокатилась по районам Иерусалима, в том числе в районе Бейт-Шемеш, сообщил КАН во вторник вечером.Известно, что большинство из пожаров было потушено прежде, чем они успели нанести вред. Но в нескольких местах поджога был нанесен тяжелый ущерб. Этому поспособствовала жаркая погода и сильный ветер.На прошлой неделе иерусалимская полиция арестовала трех поджигателей, подозреваемых в поджогах столицы. Все трое оказались арабскими жителями Восточного Иерусалима в возрасте 30, 19 и 15 лет.Предполагается, что несовершеннолетние подозреваемые совершили по крайней мере один поджог в районе Хар Ха Цофим, где частично расположены больница Хадасса и Еврейский университет.Также есть предположения, что 30-летний подозреваемый совершил поджог в районе Кидрон.