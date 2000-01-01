05.06 13:52 MIGnews.com

БАГАЦ запретил тюремные визиты семей террористов

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Высший суд Справедливости Израиля отклонил петицию членов ХАМАС из Газы, направленную против решения министра внутренней безопасности Гилада Эрдана о предотвращении посещений членами семьи заключенных в Израиле.Багац согласился с позицией Эрдана и постановил, что решение о посещении членами семьи может также основываться на соображениях государственной безопасности. В следствии этого он отклонил требования представителей ХАМАС.В 2017 году министр Эрдан приказал тюремной службе Израиля не одобрять тюремные визиты террористов ХАМАС из Газы с родными. Он аргументировал это словами: «Неразумно и аморально позволять презренным террористам иметь семейные визиты, пока под контролем ХАМАС наши солдаты и израильские граждане. Я приветствую решение Высшего суда об отклонении ходатайства против моего решения... Я буду продолжать деятельность против террористов в тюрьме до тех пор, пока срок их тюремного заключения не снизится до минимума, предусмотренного законом».