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Автономия прекратит выплату пособий 250 заключенным | Фото: Thinkstock05.06 09:10   MIGnews.com

Автономия прекратит выплату пособий 250 заключенным

Палестинские СМИ сообщают о том, что власти автономии прекратят выплату пособий нескольким сотням террористов, находящимся в заключении в израильских тюрьмах после того, как они выйдут на свободу.

Выплаты 250 заключенным будут прекращены из-за того, что они связаны с ХАМАСом.

Со своей стороны, глава пресс-агентства организации заключенных, Абд ар-Рахман Шадид, заявил, что в настоящее время организация расследует, кто и почему лишается пособий и назвал подобную меру “моральным и национальным преступлением”.
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