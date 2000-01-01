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05.06 10:43   MIGnews.com

Бывший посол США: решение по формуле двух государств мертво

Бывший посол США в ООН Джон Болтон в ходе марша в поддержку Израиля в Нью-Йорке заявил, что “решение палестино-израильского конфликта по формуле два государства для двух народов мертво”.

Толпы сторонников Израиля собрались в Сентрал Парк для того, чтобы отметить 50-ю годовщину объединения Иерусалима.

Болтон заявил, что “палестинцев использовали экстремисты региона, и для этой проблемы следует найти более серьезное решение”.
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