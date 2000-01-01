Европейские лидеры осудили ракетный обстрел из Газы

"Ракетный огонь из Газы в сторону Израиля должен быть немедленно прекращен. Срочно необходима деэскалация этой опасной ситуации, чтобы обеспечить защиту жизни гражданских лиц", - заявила в субботу вечером глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Федерика Могерини.
"И израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире, безопасности и достоинстве. Только политическое решение может положить конец насилию. Европейский Союз поддерживает усилия Египта и ООН по урегулированию ситуации", - добавила Могерини.
Посол Франции в Тель-Авиве Элен ле Галь выразила "солидарность с населением на юге Израиля". Ее немецкая коллега Сюзанна Васум-Райнер заявила, что она решительно осудила нападения на Еврейское Государство, но в то же время призвала "все стороны защитить мирных граждан".
МИД Берлина также осудил "массированный ракетный обстрел" Израиля. "Нет ничего, что могло бы оправдать нападения на мирных жителей. Израиль имеет право защищать себя и своих граждан", - говорится в аккаунте министерства в Twitter.
"Мы очень обеспокоены продолжающейся военной конфронтацией и призываем все стороны проявлять сдержанность и соразмерность гарантий", - подчеркнули в ведомстве.
Представитель австрийского правительства Питер Лаунски также "решительно" осудил ракетный обстрел из Газы, выразив полную поддержку "праву Израиля на самооборону".
"Австрия твердо стоит за Израилем, поскольку безопасность страны и ее населения очень важна для Австрии", - подчеркнул пресс-секретарь австрийского правительства.
Кроме того, эскалацию насилия га границе с Газой осудили МИД Эстонии, посол Швеции в Израиле Магнус Хеллгрен, испанское посольство в Тель-Авиве, а также посол Кипра в Израиле Фессалия Шамбос.