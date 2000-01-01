Ганц: Израиль должен прежде всего восстановить сдерживание

"Израильское правительство должно восстановить сдерживание, и только тогда оно должно действовать в рамках долгосрочных договоренностей без компромиссов в области безопасности и без вымогательства", - заявил председатель "Кахоль Лаван" Бени Ганц. "Мы рассчитываем на ЦАХАЛ и благодарим жителей южных общин за их мужество".
"С сегодняшнего утра по Израилю было выпущено 200 ракет", - написал один из лидеров предвыборного блока "Кахоль Лаван" Яир Лапид в Twitter. "Пятое правительство Нетаниягу до сих пор не знает, как справиться с этим. Именно по той же причине, по которой первое, второе, третье и четвертое правительства Нетаниягу не знали как решить конфликт".
"В любом случае, жители приграничных общин Газы являются жертвами цинизма и слабости премьер-министра", - отметил депутат "Кахоль Лаван" Офер Шелах.
Депутат партии "Ликуд" Михал Шир сказал в защиту Нетаниягу: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу работает день и ночь, чтобы обеспечить безопасность государства Израиль. Если вам нечего внести, по крайней мере, не мешайте".