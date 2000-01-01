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Ганц: Израиль должен прежде всего восстановить сдерживание | Фото:05.05 08:05   MIGnews.com

Ганц: Израиль должен прежде всего восстановить сдерживание

Израильские политики раскритиковали позицию премьер-министра Биньямина Нетаниягу в отношении Газы, когда обстрелы ХАМАСа и "Палестинского Исламского джихада" поразили города Ашкелон и Ашдод в субботу.

Об этом в воскресенье, 5 мая сообщает The Jerusalem Post.

"Израильское правительство должно восстановить сдерживание, и только тогда оно должно действовать в рамках долгосрочных договоренностей без компромиссов в области безопасности и без вымогательства", - заявил председатель "Кахоль Лаван" Бени Ганц. "Мы рассчитываем на ЦАХАЛ и благодарим жителей южных общин за их мужество".

"С сегодняшнего утра по Израилю было выпущено 200 ракет", - написал один из лидеров предвыборного блока "Кахоль Лаван" Яир Лапид в Twitter. "Пятое правительство Нетаниягу до сих пор не знает, как справиться с этим. Именно по той же причине, по которой первое, второе, третье и четвертое правительства Нетаниягу не знали как решить конфликт".

"В любом случае, жители приграничных общин Газы являются жертвами цинизма и слабости премьер-министра", - отметил депутат "Кахоль Лаван" Офер Шелах.

Депутат партии "Ликуд" Михал Шир сказал в защиту Нетаниягу: "Премьер-министр Биньямин Нетаниягу работает день и ночь, чтобы обеспечить безопасность государства Израиль. Если вам нечего внести, по крайней мере, не мешайте".


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