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Мир реагирует на эскалацию на границе с Газой | Фото:05.05 07:47   MIGnews.com

Мир реагирует на эскалацию на границе с Газой

В субботу во всем мире появились отклики, когда Израиль и Газа провели один из самых интенсивных раундов боевых действий между двумя сторонами за последние несколько месяцев.

Об этом в воскресенье, 5 мая пишет The Jerusalem Post.

В течение 17 часов по территории Еврейского Государства было выпущено около 300 ракет, в результате чего погиб 1 человек и было ранено 83 человека.

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт осудил эскалацию насилия на границе с Газой.

"ХАМАС совершил еще один прискорбный террористический акт, без разбора выпустив сотни ракет по израильским гражданским общинам", - написал Гринблатт в Twitter. "США твердо поддерживают право Израиля на самооборону, и мы призываем международное сообщество сделать то же самое. Когда ХАМАС продолжает выбирать терроризм, они мешают миру оказать помощь палестинцам в Газе и лишь наносят вред жителям анклава".

Гринблатт добавил, что "беспорядочная стрельба по гражданскому населению непростительна и должна быть немедленно осуждена международным сообществом".

"Соединенные Штаты решительно осуждают продолжающиеся обстрелы ракет ХАМАС и палестинского Исламского джихада из Газы по невинным гражданским лицам и их общинам по всему Израилю", - говорится в заявлении Государственного департамента США. "Мы призываем ответственных за насилие немедленно прекратить эту агрессию".

В документе также подчеркивается: "Мы поддерживаем Израиль и полностью поддерживаем его право на самооборону от этих отвратительных нападений".

Специальный координатор Организации Объединенных Наций по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов призвал все стороны "немедленно прекратить деэскалацию и вернуться к пониманию последних нескольких месяцев".

"Те, кто стремится их уничтожить, будут нести ответственность за конфликт, который будет имеют серьезные последствия для всех", - заявил Младенов, добавив, что "продолжение нынешнего пути эскалации быстро разрушит достигнутые результаты и шансы на долгосрочные перемирие".

"Этот бесконечный цикл насилия должен прекратиться, и необходимо ускорить усилия по достижению политического урегулирования кризиса в Газе", - подчеркнул Младенов.

"Если бы это была какая-либо другая страна, международное сообщество подняло бы хаос. Ни одна другая страна не отсиживалась бы и не приняла это. Зачем это тогда Израилю?", - написала в Twitter d субботу бывший посол США в ООН Никки Хейли.


"Мы решительно осуждаем нападение Израиля на офис агентства Anadolu в Газе", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после того, как офисы турецкого государственного информационного агентства Anadolu были уничтожены в результате авиаудара Израиля. "Агентство продолжит рассказывать миру об израильском терроризме и зверствах в Газе и других частях Палестины".




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