Мир реагирует на эскалацию на границе с Газой

В течение 17 часов по территории Еврейского Государства было выпущено около 300 ракет, в результате чего погиб 1 человек и было ранено 83 человека.
Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт осудил эскалацию насилия на границе с Газой.
"ХАМАС совершил еще один прискорбный террористический акт, без разбора выпустив сотни ракет по израильским гражданским общинам", - написал Гринблатт в Twitter. "США твердо поддерживают право Израиля на самооборону, и мы призываем международное сообщество сделать то же самое. Когда ХАМАС продолжает выбирать терроризм, они мешают миру оказать помощь палестинцам в Газе и лишь наносят вред жителям анклава".
Гринблатт добавил, что "беспорядочная стрельба по гражданскому населению непростительна и должна быть немедленно осуждена международным сообществом".
"Соединенные Штаты решительно осуждают продолжающиеся обстрелы ракет ХАМАС и палестинского Исламского джихада из Газы по невинным гражданским лицам и их общинам по всему Израилю", - говорится в заявлении Государственного департамента США. "Мы призываем ответственных за насилие немедленно прекратить эту агрессию".
В документе также подчеркивается: "Мы поддерживаем Израиль и полностью поддерживаем его право на самооборону от этих отвратительных нападений".
Специальный координатор Организации Объединенных Наций по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов призвал все стороны "немедленно прекратить деэскалацию и вернуться к пониманию последних нескольких месяцев".
"Те, кто стремится их уничтожить, будут нести ответственность за конфликт, который будет имеют серьезные последствия для всех", - заявил Младенов, добавив, что "продолжение нынешнего пути эскалации быстро разрушит достигнутые результаты и шансы на долгосрочные перемирие".
"Этот бесконечный цикл насилия должен прекратиться, и необходимо ускорить усилия по достижению политического урегулирования кризиса в Газе", - подчеркнул Младенов.
"Если бы это была какая-либо другая страна, международное сообщество подняло бы хаос. Ни одна другая страна не отсиживалась бы и не приняла это. Зачем это тогда Израилю?", - написала в Twitter d субботу бывший посол США в ООН Никки Хейли.
"Мы решительно осуждаем нападение Израиля на офис агентства Anadolu в Газе", - сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после того, как офисы турецкого государственного информационного агентства Anadolu были уничтожены в результате авиаудара Израиля. "Агентство продолжит рассказывать миру об израильском терроризме и зверствах в Газе и других частях Палестины".
We strongly condemn Israel’s attack against Anadolu Agency’s office in Gaza.
Turkey and Anadolu Agency will continue to tell the world about Israeli terrorism and atrocities in Gaza and other parts of Palestine despite such attacks.