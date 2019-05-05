Взорванный тоннель уходил вглубь территории Израиля

Палестинцы утверждают, что в результате прямого попадания израильского снаряда в Бейт-лахия убиты годовалая девочка и ее беременная мать. ЦАХАЛ опроверг эту информацию, заявив, что причиной смерти обеих не был израильский обстрел.
Одной из целью атак ЦАХАЛа стало здание военной разведки и службы общей безопасности ХАМАСа в квартале Рималь в Газе. По данным пресс-службы ЦАХАЛа, “здание служило оперативным нуждам террористов, включая защиту и скрытие террористических инфраструктур, при том, что здание расположено в сердце жилого района”.
Также атаковано здание, служившее штабом ХАМАСа для подрывной деятельности в Иудее и Самарии. Штаб занимался переводом фондов террористам, созданием террористической инфраструктуры на Западном берегу. Высшие командиры ХАМАСа и Исламского джихада использовали здание в террористических целях.
לפני זמן קצר הושמדה מנהרת טרור התקפית של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלמי הפלסטיני שחדרה לשטח ישראל מדרום רצועת עזה. המנהרה הושמדה באמצעות תקיפת מטוסי קרב של צה"ל והייתה מצויה במעקב טכנולוגי עד להשמדתה היום וייעודה ביצוע פיגוע טרור בשטח ישראל pic.twitter.com/vKAdZeguuv