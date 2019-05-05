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Взорванный тоннель уходил вглубь территории Израиля Фото: ЦАХАЛ05.05 07:29   MIGnews.com

Взорванный тоннель уходил вглубь территории Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала фотографии уничтоженного 4 мая террористического тоннеля Исламского джихада.

Тоннель был атакован вместе с десятками других объектов террористической инфраструктуры в Газе.

Тоннель, 20 метров глубиной, выходил на израильскую территорию. Тоннель рыли с территории Рафиаха. Пресс-служба сообщила, что за тоннелем велось постоянное наблюдение.

На настоящий момент ЦАХАЛ сообщил об атаках против более чем 200 террористических целей, включая ракетные пусковые установки, тоннели, военные объекты, склады ракет, цеха по производству оружия.





Палестинцы утверждают, что в результате прямого попадания израильского снаряда в Бейт-лахия убиты годовалая девочка и ее беременная мать. ЦАХАЛ опроверг эту информацию, заявив, что причиной смерти обеих не был израильский обстрел.

Одной из целью атак ЦАХАЛа стало здание военной разведки и службы общей безопасности ХАМАСа в квартале Рималь в Газе. По данным пресс-службы ЦАХАЛа, “здание служило оперативным нуждам террористов, включая защиту и скрытие террористических инфраструктур, при том, что здание расположено в  сердце жилого района”.

Также атаковано здание, служившее штабом ХАМАСа для подрывной деятельности в Иудее и Самарии. Штаб занимался переводом фондов террористам, созданием террористической инфраструктуры на Западном берегу. Высшие командиры ХАМАСа и Исламского джихада использовали здание в террористических целях.





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