Из Газы выпущено 430 ракет, ЦАХАЛ поразил 200 целей

В субботу вечером из Газы было выпущено 180 ракет, а самолеты ВВС ЦАХАЛа поразили около 60 террористических целей в Секторе. По состоянию на утро воскресенья, армия продолжает наносить удары по целям в Газе.
В число целей, пораженных в Газе, входили ракетные установки и военные объекты ХАМАСа в северной части анклава.
Были также нанесены удары по туннелям и оружейным складам ХАМАСа и "Исламского джихада".
צה"ל תקף במהלך הלילה 60 יעדי טרור בעזה השייכים לחמאס ולג'יהאד האסלאמי. בין היעדים: פירי מנהרות, מוצבים צבאיים, מחסן אמל"ח ומפעל בטון לבניית מנהרות לחימה@TsahiDabush (צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/VYBgj5jzPA