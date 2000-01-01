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Из Газы выпущено 430 ракет, ЦАХАЛ поразил 200 целей | Фото:05.05 07:27   MIGnews.com

Из Газы выпущено 430 ракет, ЦАХАЛ поразил 200 целей

Сначала последнего раунда боевых действий в субботу по территории Израиля было выпущено около 430 ракет и минометных снарядов, и ЦАХАЛ в ответ удар по 200 террористическим целям в Газе.

Об этом в воскресенье, 5 мая сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу армии.

В субботу вечером из Газы было выпущено 180 ракет, а самолеты ВВС ЦАХАЛа поразили около 60 террористических целей в Секторе. По состоянию на утро воскресенья, армия продолжает наносить удары по целям в Газе.

В число целей, пораженных в Газе, входили ракетные установки и военные объекты ХАМАСа в северной части анклава.

Были также нанесены удары по туннелям и оружейным складам ХАМАСа и "Исламского джихада".


Кроме того, минувшей ночью военно-морские силы ЦАХАЛа атаковали катера боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" около побережья Газы.


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