05.05 06:53 MIGnews.com

Прямое попадание в Ашкелоне. Подробности

הקלטת הקשר בו נשמע נהג האמבולנס של "איחוד הצלה" מגיע לזירת הנפילה באשקלון@hadasgrinberg pic.twitter.com/U0vEcTwaa2 — כאן חדשות (@kann_news) May 5, 2019

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Родственник погибшего, проживавший с ним в том же доме, рассказал порталу walla: "Были сирены, я проснулся , побежал, и тут услышал его крики. Мы вызвали скорую помощь. Все время был страшный шум, без перерыва".Сосед погибшего рассказал: “Мы слышали взрыв, мы осознали, что это где-то очень близко. Видели дым. Мы побежали к нему. Он лежал в квартире, вокруг - люди MADA. Дому и соседнему дому причинен громадный ущерб. Мы обязаны это прекратить”.Мужчина получил тяжелые ранения в живот и грудь. Медики эвакуировали его в больницу Барзилай, где он скончался от полученных ранений.За шабат по городам Израиля выпущено из Газы более 250 ракет. В результате обстрелов тяжело ранена 80-летний женщина в Кирьят-Гат, ранения средней степени тяжести получил 50-летний мужчина в Ашкелоне, два человека ранены в Лакия.