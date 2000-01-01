05.05 06:33 MIGnews.com

Мэр: мы в шоке от трагедии одной из известных семей Ашкелона

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К месту взрыва ракеты в Ашкелоне, в результате которого погиб 60-летний мужчина прибыл мэр города, Томер Глэм.Мэр заявил: "Это - трудное время для города Ашкелон. Мы все скорбим, мы все разбиты и все пострадали из-за трагедии одной из старейших и хорошо известных семей Ашкелона. Муниципалитет предоставит семье любую помощь, которая ей необходима, мы поддержим ее все чем только возможно. По этому случаю я хочу выразить мои наилучшие пожелания и пожелания скорейшего выздоровления всем раненным в ходе последних атак".