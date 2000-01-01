05.05 13:21 MIGnews.com

Сирены ракетной тревоги в Ришон Ле Ционе

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Сирены ракетной тревоги только что прозвучали в Ришон ле Ционе, Араде и Реховоте.Мэр Реховота отдал распоряжение открыть бомбоубежища.