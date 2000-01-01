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Nakonu.com
05.05 13:16 MIGnews.com
Сирены ракетной тревоги в Реховоте, Ашдоде, Явне
Сирены ракетной тревоги прозвучали в ряде израильских городов - Реховоте, Ашдоде, Явне, Беэр-Шеве.
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