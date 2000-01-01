05.05 12:20 MIGnews.com

В радиусе 40 километров от Газы введено "особое положение"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил на заседании кабинета утром 5 мая о том, что пользуясь предоставленными ему законом полномочиями он провозглашает “особое положение” в радиусе 40 километров от Газы.Премьер-министр подчеркнул: “Я убежден в том, что существует высокая вероятность атак против гражданского населения”.Введение особого положения отразится на работе учебных и медицинских учреждений, общественного транспорта и порядке проведения массовых мероприятий.12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что введение особого положения в будущем может послужить основанием для выплаты компенсаций владельцам бизнесов и фермеров.