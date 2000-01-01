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05.05 12:12   MIGnews.com

Нетаниягу: мы вернем безопасность жителям Юга

Заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на заседании правительства

Открывая еженедельное заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:

«Прежде всего, хочу выразить соболезнования семье погибшего Моше Агади и пожелать скорейшего и полного выздоровления раненым.

Сегодня утром я дал указание ЦАХАЛу продолжать массированные атаки террористических объектов в секторе Газа, а также укрепить силы вокруг сектора танковыми, артиллерийскими и пехотными войсками.

ХАМАС несёт ответственность не только за свои действия и атаки, но и за действия "Исламского джихада". Он очень дорого платит за это.

Я прошу граждан Израиля строго соблюдать указания Службы тыла, они спасают жизнь.

Мы действуем и будем продолжать действовать, чтобы вернуть покой и безопасность жителям юга».


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