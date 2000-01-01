05.05 12:12 MIGnews.com

Нетаниягу: мы вернем безопасность жителям Юга

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Заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на заседании правительстваОткрывая еженедельное заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:«Прежде всего, хочу выразить соболезнования семье погибшего Моше Агади и пожелать скорейшего и полного выздоровления раненым.Сегодня утром я дал указание ЦАХАЛу продолжать массированные атаки террористических объектов в секторе Газа, а также укрепить силы вокруг сектора танковыми, артиллерийскими и пехотными войсками.ХАМАС несёт ответственность не только за свои действия и атаки, но и за действия "Исламского джихада". Он очень дорого платит за это.Я прошу граждан Израиля строго соблюдать указания Службы тыла, они спасают жизнь.Мы действуем и будем продолжать действовать, чтобы вернуть покой и безопасность жителям юга».