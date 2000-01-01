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ЦАХАЛ: безопасность важнее Eurovision 05.05 12:06   MIGnews.com

ЦАХАЛ: безопасность важнее Eurovision

Пресс-представитель ЦАХАЛа Роне Манлис прокомментировал перспективы войны в Газе на фоне надвигающегося Дня Независимости и международного конкурса Eurovision.

Манлис заявил: мы помним о календаре”. На вопрос о возможной эскалации Манлис заявил: “ЦАХАЛ готовился к этому заранее и развернул свои самые современные возможности в различных районах. С другой стороны, наше единственное по-настоящему важное соображение - это безопасность. Все должны это понимать”.

Манлис подчеркнул: “Мы продолжим с выполнением задач, которые начали выполнять с 10 утра. Они пытаются вывезти запасы оружия из тех мест, которые мы обычно атакуем, и они готовы подставить под удар гражданских и семьи террористов, пряча оружие в частных домах. Мы продолжим выполнение наших оборонительных задач”.

Манлис сказал: Со вчерашнего дня мы атакуем четыре вида целей. Первая - террористические расчеты. Убиты восемь террористов. Во-вторых, мы атакуем террористическую инфраструктуру. Уничтожен террористический тоннель Исламского джихада, за которым мы наблюдали несколько месяцев. Третий вид целей - заводы по производству ракет. И, наконец, мы атакуем большие здания, в которых размещаются штабы ХАМАСа, и склады оружия в домах командиров и лидеров террористов”.

Манлис сообщил, что к границе Газы переброшена 7-я танковая бригада ЦАХАЛа.

Манлис также сказал, что ему”ему ничего ничего не известно о таком понятии, как прекращение огня” и что ЦАХАЛ готовится к продолжению боевых действий в ближайшие дни.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что террористы выпустили по Израилю 430 ракет. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по 220 террористическим целям в Газе.

Манлис опроверг утверждения палестинцев о том, что палестинская мать и ее дочь погибли в результате удара израильских ВВС.

Прошлой ночью министерство здравоохранения Газы сообщило о том, что в результат удара ВВС в Бейт-Лахия убиты 37-летняя женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности и ее годовалая дочь.

Манлис заявил: “И Мать и дочь погибли в результате взрыва взрывчатых веществ ХАМАСа, в тот момент, когда сработало взрывное устройство ХАМАСа”.


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