Рамалла осудила ракетные обстрелы ЦАХАЛа в ответ на более чем 300 ракет, выпущенных по территории Еврейского государства за выходные.
В заявлении ПА говорится, что израильская армия "нацелилась на беззащитных гражданских лиц и нанесла ущерб инфраструктуре в Газе".
МИД ПА призвал Совет Безопасности ООН принять незамедлительные меры, чтобы "остановить израильскую агрессию против нашего народа в Газе, в Иудеи и Самарии, а также в Восточном Иерусалиме".
Министерство также призвало предоставить международную защиту палестинцам и заявило, что израильские удары демонстрируют "ложность" израильской и американской заботы об экономическом процветании палестинцев.
"Нашим людям не нужны программы помощи, которые скрывают политические цели, чтобы ликвидировать наше дело", - добавило ведомство. "Нам нужна твердая международная позиция и международная защита, чтобы наши люди могли осуществлять свое право на самоопределение".
Генеральный секретарь ООП Саиб Эрекат заявил, что считает Израиль полностью ответственным за последствия "этой жестокой эскалации в отношении наших ни в чем не повинных гражданских лиц в с Газе".
Он также настоятельно призвал международное сообщество немедленно вмешаться, чтобы остановить Израиль и привлечь его к ответственности за "преступления против наших людей".