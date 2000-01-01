Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ПА намерена остановить `агрессию` Израиля | Фото:05.05 11:21   MIGnews.com

ПА намерена остановить "агрессию" Израиля


В субботу Палестинская администрация призвала Организацию Объединенных Наций немедленно вмешаться, чтобы остановить "агрессию" Израиля против палестинцев в Газе.

Об этом в воскресенье, 5 мая сообщает The Jerusalem Post.

Рамалла осудила ракетные обстрелы ЦАХАЛа в ответ на более чем 300 ракет, выпущенных по территории Еврейского государства за выходные.

В заявлении ПА говорится, что израильская армия "нацелилась на беззащитных гражданских лиц и нанесла ущерб инфраструктуре в Газе".

МИД ПА призвал Совет Безопасности ООН принять незамедлительные меры, чтобы "остановить израильскую агрессию против нашего народа в Газе, в Иудеи и Самарии, а также в Восточном Иерусалиме".

Министерство также призвало предоставить международную защиту палестинцам и заявило, что израильские удары демонстрируют "ложность" израильской и американской заботы об экономическом процветании палестинцев.

"Нашим людям не нужны программы помощи, которые скрывают политические цели, чтобы ликвидировать наше дело", - добавило ведомство. "Нам нужна твердая международная позиция и международная защита, чтобы наши люди могли осуществлять свое право на самоопределение".

Генеральный секретарь ООП Саиб Эрекат заявил, что считает Израиль полностью ответственным за последствия "этой жестокой эскалации в отношении наших ни в чем не повинных гражданских лиц в с Газе".

Он также настоятельно призвал международное сообщество немедленно вмешаться, чтобы остановить Израиль и привлечь его к ответственности за "преступления против наших людей".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:32
Исламский джихад: начались контакты с целью прекращения огня
11:21
Нетаниягу: я отдал приказ о массивной атаке в Газе
11:12
Видео: Ракета попала в детский сад в Сдероте
11:08
Зачем террористам топливо
11:01
Военное крыло ХАМАСа: мы еще даже не начали
10:59
Пресс-служба ЦАХАЛа: мы атакуем новые цели
10:45
Никаких отмен: Участники Евровидения готовятся к конкурсу
10:24
ЦАХАЛ: мать и младенец погибли в результате взрыва ХАМАСа
10:11
К границе Газы переброшена танковая бригада
10:08
ЦАХАЛ нанес удар по ракетному расчету
10:04
Авария на горе Гильбоа: погибли три девушки
09:38
Брат иранского президента отправлен за решетку
09:28
Меир Коэн: жители Юга живут в страхе
09:11
Северокорейский лидер наблюдал за ракетными испытаниями
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus