05.05 10:24 MIGnews.com

ЦАХАЛ: мать и младенец погибли в результате взрыва ХАМАСа

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Пресс-представитель ЦАХАЛа Ронен Манлис опроверг утверждения палестинцев о том, что палестинская мать и ее дочь погибли в результате удара израильских ВВС.Прошлой ночью министерство здравоохранения Газы сообщило о том, что в результат удара ВВС в Бейт-Лахия убиты 37-летняя женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности и ее годовалая дочь.Манлис заявил: “И Мать и дочь погибли в результате взрыва взрывчатых веществ ХАМАСа, в тот момент, когда сработало взрывное устройство ХАМАСа”.