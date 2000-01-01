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ЦАХАЛ: мать и младенец погибли в результате взрыва ХАМАСа 05.05 10:24   MIGnews.com

ЦАХАЛ: мать и младенец погибли в результате взрыва ХАМАСа

Пресс-представитель ЦАХАЛа Ронен Манлис опроверг утверждения палестинцев о том, что палестинская мать и ее дочь погибли в результате удара израильских ВВС.

Прошлой ночью министерство здравоохранения Газы сообщило о том, что в результат удара ВВС в Бейт-Лахия убиты 37-летняя женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности и ее годовалая дочь.

Манлис заявил: “И Мать и дочь погибли в результате взрыва взрывчатых веществ ХАМАСа, в тот момент, когда сработало взрывное устройство ХАМАСа”.


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