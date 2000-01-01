05.05 10:11 MIGnews.com

К границе Газы переброшена танковая бригада

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Пресс-представитель ЦАХАЛа Ронен Манлис сообщил, что к границе Газы переброшена 7-я танковая бригада ЦАХАЛа.Манлис также сказал, что ему”ему ничего ничего не известно о таком понятии, как прекращение огня” и что ЦАХАЛ готовится к продолжению боевых действий в ближайшие дни.Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что террористы выпустили по Израилю 430 ракет. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по 220 террористическим целям в Газе.