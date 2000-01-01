05.05 09:56 MIGnews.com

Кувейт заблокировал заявление ООН, осуждающее Аббаса

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Кувейт заблокировал заявление Совета Безопасности ООН, в котором содержалась резкая критика председателя ПА Махмуда Аббаса за его "гнусную" антисемитскую речь. Являясь непостоянным членом СБ, Кувейт выступил против осуждения Абу Мазена, заявив, что он уже принес свои извинения.При этом дипломат подчеркнул, что заявление по Аббасу не является "всесторонним".Таким образом, Совет Безопасности не смог договориться о заявлении с осуждением антисемитских высказываний палестинского лидера, поскольку такие заявления для прессы принимаются всеми 15 членами.Ранее Соединенные Штаты потребовали от СБ ООН осудить "гнусные антисемитские оскорбления и необоснованные теории заговора" Абу Мазена.В предложенном тексте заявления указывалось, что Совбез "твердо и недвусмысленно" не принимает "отрицание Холокоста и антисемитизма", а также призвали Аббаса "воздержаться от антисемитских комментариев", информирует DW.Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала СБ за неспособность отреагировать на антисемитские высказывания Махмуда Аббаса. По ее словам, подобные заявления руководства ПА подрывают мирные перспективы в регионе.