05.05 09:36 MIGnews.com
Арабы устроили погром на КПП "Керем-Шалом"
Участники беспорядков пытались прорваться на пограничный терминал Керем-Шалом в пятницу вечером, 4 мая. Десятки арабов проникли на КПП с палестинской стороны и вплотную подошли к границе Израиля.
Палестинцы начали громить оборудование, а также повредили трубопровод, с помощью которого Израиль поставляет газ и бензин жителям Газы.
В свою очередь, ЦАХАЛ назвал эти действия "циничными", которые "направлены против населения анклава".
Также военные подчеркнули, что через этот пограничный терминал в сектор поступают гуманитарные грузы от международных организаций. А поэтому, нанесенный ущерб остановит проход караванов.
Согласно официальным данным, в пятничных беспорядках приняли участие не менее 10 тысяч палестинцев. Также ЦАХАЛ опроверг сообщения СМИ об двух убитых палестинцах.
Отметим, что уже шестую неделю подряд, каждую пятницу сотни арабов принимают участие в массовых беспорядках на границе между Израилем и Газой.
В течение дня палестинцы бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, жгли покрышки и запускали "горящих змеев".
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