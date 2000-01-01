05.05 09:36 MIGnews.com

Арабы устроили погром на КПП "Керем-Шалом"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Участники беспорядков пытались прорваться на пограничный терминал Керем-Шалом в пятницу вечером, 4 мая. Десятки арабов проникли на КПП с палестинской стороны и вплотную подошли к границе Израиля.Палестинцы начали громить оборудование, а также повредили трубопровод, с помощью которого Израиль поставляет газ и бензин жителям Газы.В свою очередь, ЦАХАЛ назвал эти действия "циничными", которые "направлены против населения анклава".Также военные подчеркнули, что через этот пограничный терминал в сектор поступают гуманитарные грузы от международных организаций. А поэтому, нанесенный ущерб остановит проход караванов.Согласно официальным данным, в пятничных беспорядках приняли участие не менее 10 тысяч палестинцев. Также ЦАХАЛ опроверг сообщения СМИ об двух убитых палестинцах.Отметим, что уже шестую неделю подряд, каждую пятницу сотни арабов принимают участие в массовых беспорядках на границе между Израилем и Газой.В течение дня палестинцы бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, жгли покрышки и запускали "горящих змеев".