05.05 07:57 MIGnews.com

США – СБ ООН: осудить антисемитскую речь Аббаса

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Соединенные Штаты потребовали от Совета Безопасности ООН осудить "неприемлемые" и "глубоко вызывающие тревогу" заявления председателя ПА Махмуда Аббаса о Холокосте, которые также включали "гнусные антисемитские оскорбления".Несмотря на извинения Абу Мазена, в документе говорится, что палестинскому лидеру стоит "воздержаться от антисемитских замечаний". При этом подчеркивается, что "все стороны должны избегать любых провокаций, которые затрудняют возобновление мирных переговоров".Кроме того, члены СБ ООН должны осудить "гнусные антисемитские оскорбления и необоснованные теории заговора" председателя ПА.По словам постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, такие замечания Аббаса подрывают перспективы мира на Ближнем Востоке.Ранее Абу Мазен заявил, что истинной причиной Холокоста стало "социальное поведение" представителей еврейского народа и "финансовые вопросы", а не пропаганда антисемитских настроений в европейском обществе.