Арабская лига требует расследовать "преступления Израиля"
Лига арабских государств призвала ООН начать международное расследование того, что она назвала "нарушениями" Израиля в отношении террористов, заключенных в израильских тюрьмах.
"Предлагаем Организации Объединенных Наций и ее соответствующим специализированным подразделениям направить в израильские тюрьмы международную следственную комиссию", - цитирует AFP текст резолюции, принятой в четверг.
Предполагается, что комиссия будет "рассматривать нарушения, совершаемые против военнопленных", и оказывать давление на союзников Еврейского государства, чтобы те заставили его соблюдать Женевскую конвенцию.
Это стало очередным шагом арабов на фоне массовой голодовки заключенных террористов, которые требуют ряд уступок – от улучшения медицинского обслуживания до обеспечения доступа к телефонным звонкам. Лидером протеста стал приговоренный к пяти пожизненным заключениям "архитектор террора" из ФАТХа Марван Баргути.
Кроме того, Арабская лига требует "немедленного вмешательства соответствующих международных учреждений и органов, чтобы заставить израильское правительство исполнять международное гуманитарное право".
Они осудили "израильское оккупационное руководство за содержание под стражей тысяч палестинских заключенных ... включая детей, женщин, политических лидеров и избранных представителей".