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Арабская лига требует расследовать `преступления Израиля` | Фото: Thinkstock05.05 08:39   MIGnews.com

Арабская лига требует расследовать "преступления Израиля"

Лига арабских государств призвала ООН начать международное расследование того, что она назвала "нарушениями" Израиля в отношении террористов, заключенных в израильских тюрьмах.

"Предлагаем Организации Объединенных Наций и ее соответствующим специализированным подразделениям направить в израильские тюрьмы международную следственную комиссию", - цитирует AFP текст резолюции, принятой в четверг.

Предполагается, что комиссия будет "рассматривать нарушения, совершаемые против военнопленных", и оказывать давление на союзников Еврейского государства, чтобы те заставили его соблюдать Женевскую конвенцию.

Это стало очередным шагом арабов на фоне массовой голодовки заключенных террористов, которые требуют ряд уступок – от улучшения медицинского обслуживания до обеспечения доступа к телефонным звонкам. Лидером протеста стал приговоренный к пяти пожизненным заключениям "архитектор террора" из ФАТХа Марван Баргути.

Кроме того, Арабская лига требует "немедленного вмешательства соответствующих международных учреждений и органов, чтобы заставить израильское правительство исполнять международное гуманитарное право".

Они осудили "израильское оккупационное руководство за содержание под стражей тысяч палестинских заключенных ... включая детей, женщин, политических лидеров и избранных представителей".

Напомним, что в прошлом месяце генсек ЛАГа Ахмед Абул Гейт призвал Международный комитет Красного Креста вмешаться и прекратить то, что он назвал "жестоким отношением" израильских властей к палестинским заключенным.
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