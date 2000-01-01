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Израиль импортирует врачей, чтобы силой кормить заключенных | Фото: ШАБАС05.05 10:34   MIGnews.com

Израиль импортирует врачей, чтобы силой кормить заключенных

Высокопоставленные израильские чиновники намерены ввезти в Израиль иностранных врачей - с тем, чтобы те силой кормили голодающих палестинских заключенных.

В настоящий момент в израильских тюрьмах продолжается голодная забастовка 850 заключенных террористов.

Израильская Медицинская Ассоциация объявила, что отказывается силой кормить заключенных.

Депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Ахмед Тиби пришел в ярость от подобных планов и заявил, что “идея о том, чтобы привезти докторов из-за рубежа для насильственного кормления является аморальной манипуляцией, нацеленной на то, чтобы обойти Израильскую Медицинскую Ассоциацию”.

Тиби добавил: “Сама идея негуманна и отвратительна, вместо того, чтобы продолжать грязную борьбу против заключенных, их справедливые требования должны быть удовлетворены”.

Вчера к голодовке присоединились несколько известных убийц ХАМАСа, в том числе Аббас Саид, спланировавший террористическую бойню в Отеле Парк в Нетании.

Между тем ШАБАС и полиция готовятся к "экстремальным сценариям" в связи с голодовкой. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан посетил подразделение "Масада" ШАБАСа. Масада - спецназ ШАБАСа, специализирующийся на тюремных бунтах и чрезвычайных ситуациях в местах заключения.
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