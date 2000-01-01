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ХАМАС: Мы не стали новой версией ФАТХа 05.05 10:20   MIGnews.com

ХАМАС: Мы не стали новым ФАТХом

Обновления в уставе ХАМАСа никак не отражают какие-либо изменения в фундаментальной позиции группировки. Об этом 4 мая заявил высокопоставленный член ХАМАС в секторе Газа Махмуд аль-Захар.

По его словам, призыв ХАМАСа к созданию Палестинского государства в границах 1967 года не означает, что ХАМАС стал новой версией ФАТХа, поскольку он не признает Израиль, как государство, или его право собственности на какую-либо клочок земли из-за его "незаконной" сущности.

Аль-Захар подчеркнул, что ХАМАС привержен цели "освобождения всей земли Палестины".

Он также выразил надежду на то, что в июле Египет откроет пропускной пункта "Рафиах", после чего большая часть торговли, которая на сегодняшний день ведется Израилем, переместится в Египет, достигнув начального уровня в 1,2 млрд. долларов и постепенно увеличится до 7 млрд. долларов.

Палестинский чиновник отметил, что ПА собирает у сектора Газа налогов на 120 млн. долларов в месяц, но не покрывает и 60% зарплат госслужащих.
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