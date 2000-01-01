Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









ЦАХАЛ ликвидировал террориста на границе с Газой05.04 09:54   MIGnews.com

ЦАХАЛ ликвидировал террориста на границе с Газой

В ночь на четверг, 5 апреля, силы ЦАХАЛа ликвидировали вооруженного террориста на границе с Газой. Араб был уничтожен с помощью летательного аппарата, сообщает Аруц Шева.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится:

"ЦАХАЛ не позволит действия, нарушающие безопасность израильских граждан, и задействует все имеющиеся в армии средства против террористов и тех, кто принимает участие в террористической деятельности".

Кроме того, в среду поздно вечером, в ходе отдельной операции в Самарии, израильские силы безопасности арестовали 8 арабов, подозреваемых в террористической деятельности.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:13
Остров Шикотане стал яблоком раздора для Японии, РФ и США
08:51
Моссад:Иран ни на минуту не отказывался от ядерной программы
08:48
РФ инициировала спецзаседание СБ ООН по делу Скрипаля
08:35
Названы причины, почему Австрия не выдворила дипломатов РФ
07:58
Кризис на Теве
07:37
6 членов ОЗХО готовы были допустить РФ к расследованию
05:17
В Европе зафиксирован всплеск рабства
04:33
Спилберг не против сделать Индиану Джонса женщиной
03:16
Тюремщики пошли за выпивкой и сбежали
02:27
Facebook удалил более 270 страниц "фабрики троллей"
23:24
Литва готова переплюнуть Польшу и ее закон о Холокосте
22:22
Госпиталь Святой Марии готов к прибытию жены принца Уильяма
21:24
Лондонское такси переходит на электрическую тягу
20:26
НДИ: открыть уголовное дело против "Бецелем"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus