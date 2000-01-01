05.04 09:54 MIGnews.com

ЦАХАЛ ликвидировал террориста на границе с Газой

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В ночь на четверг, 5 апреля, силы ЦАХАЛа ликвидировали вооруженного террориста на границе с Газой. Араб был уничтожен с помощью летательного аппарата, сообщает Аруц Шева.В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится:"ЦАХАЛ не позволит действия, нарушающие безопасность израильских граждан, и задействует все имеющиеся в армии средства против террористов и тех, кто принимает участие в террористической деятельности".Кроме того, в среду поздно вечером, в ходе отдельной операции в Самарии, израильские силы безопасности арестовали 8 арабов, подозреваемых в террористической деятельности.