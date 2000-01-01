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youtube 05.04 09:40   MIGnews.com

Палестинские группировки недовольны Мохаммедом бин Салманом

Палестинские террористические группировки обвинили наследного кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана в создании благоприятных условий для "нормализации" отношений между арабскими странами и Государством Израиль.

Об этом сообщает Times of Israel в четверг, 5 апреля.

В то же время руководство ПА предпочло игнорировать заявление саудовского наследного принца в явной попытке избежать кризиса между Рамаллой и Эр-Риядом.

Между тем, во вторник, 3 апреля, палестинский лидер Махмуд Аббас выразил "признательность" королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз Аль Сауду за его "постоянную поддержку палестинского народа, Иерусалима и его святых мест".

Однако среди террористических группировок признание права Израиля на существование наследным кронпринцем, вызвало лишь ярую критику и недовольство.

Комментируя заявление Мохаммеда бин Салмана, член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, написал на своей странице в Twitter:

"Все, кто обращается к американцам и сионистам с двусмысленными словами, и говорят о концессиях, чтобы успокоить их – живут в иллюзии ".

Высокопоставленный представитель ХАМАСа в Газе Ахмед Юсеф, обвинил Салмана в проведении кампании по "продвижению" Израиля в арабском мире.

"К сожалению, "вирус нормализации" [отношений с Израилем] начал проникать в некоторые арабские режимы, в то время как арабы и мусульмане по-прежнему категорически против нормализации отношений с Израилем. Нормализация – это опасный микроб", - подчеркнул один из членов ХАМАСа.

Палестинцы, добавил Юсеф, "способны предотвратить попытки всех этих заговоров".

В Народном фронте освобождения Палестины заявили, что признание Салмана "раскрывают его роль в качестве покровителя американской сделки столетия против законных прав палестинцев".

"Дело столетия – эта фраза, которую президент Трамп использовал для описания своего долгожданного плана мира на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

На днях, Мохаммед бин Салман впервые публично признал право Израиля на существование.

"Я считаю, что каждый народ, повсюду, имеет право жить в своей мирной нации. Я верю, что палестинцы и израильтяне имеют право на собственную землю", - заявил наследный принц в интервью изданию The Atlantic.

Он также призвал стороны к мирному соглашению.
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