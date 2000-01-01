05.04 09:40 MIGnews.com

Палестинские группировки недовольны Мохаммедом бин Салманом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Палестинские террористические группировки обвинили наследного кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана в создании благоприятных условий для "нормализации" отношений между арабскими странами и Государством Израиль.Об этом сообщает Times of Israel в четверг, 5 апреля.В то же время руководство ПА предпочло игнорировать заявление саудовского наследного принца в явной попытке избежать кризиса между Рамаллой и Эр-Риядом.Между тем, во вторник, 3 апреля, палестинский лидер Махмуд Аббас выразил "признательность" королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азиз Аль Сауду за его "постоянную поддержку палестинского народа, Иерусалима и его святых мест".Однако среди террористических группировок признание права Израиля на существование наследным кронпринцем, вызвало лишь ярую критику и недовольство.Комментируя заявление Мохаммеда бин Салмана, член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук, написал на своей странице в Twitter:"Все, кто обращается к американцам и сионистам с двусмысленными словами, и говорят о концессиях, чтобы успокоить их – живут в иллюзии ".Высокопоставленный представитель ХАМАСа в Газе Ахмед Юсеф, обвинил Салмана в проведении кампании по "продвижению" Израиля в арабском мире."К сожалению, "вирус нормализации" [отношений с Израилем] начал проникать в некоторые арабские режимы, в то время как арабы и мусульмане по-прежнему категорически против нормализации отношений с Израилем. Нормализация – это опасный микроб", - подчеркнул один из членов ХАМАСа.Палестинцы, добавил Юсеф, "способны предотвратить попытки всех этих заговоров".В Народном фронте освобождения Палестины заявили, что признание Салмана "раскрывают его роль в качестве покровителя американской сделки столетия против законных прав палестинцев"."Дело столетия – эта фраза, которую президент Трамп использовал для описания своего долгожданного плана мира на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.На днях, Мохаммед бин Салман впервые публично признал право Израиля на существование."Я считаю, что каждый народ, повсюду, имеет право жить в своей мирной нации. Я верю, что палестинцы и израильтяне имеют право на собственную землю", - заявил наследный принц в интервью изданию The Atlantic.Он также призвал стороны к мирному соглашению.