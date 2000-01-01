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ООН призывает Израиль к `максимальной сдержанности` | Фото: Israel Defense Forces/Flickr05.04 19:31   MIGnews.com

ООН призывает Израиль к "максимальной сдержанности"

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов с беспокойством наблюдает за "подготовкой и риторикой" накануне второй недели палестинского "Марша возвращения", который начнется завтра на границе Израиля с Газой.

"Израильские силы должны проявлять максимальную сдержанность, а палестинцы – избегать скоплений у забора сектора Газа. Мирные демонстрации и протесты должны быть разрешены. Гражданские лица, в особенности дети, не должны быть умышленно подвергнуты опасности или становиться мишенями", - говорится в его заявлении, опубликованном 5 апреля.



Напомним, что ранее сегодня стало известно, что в рамках протестов ХАМАС планирует сжечь одновременно 10 тысяч автомобильных покрышек, чтобы при помощи завесы дыма предотвратить работу израильских снайперов.

В то же время во вторник министр обороны Авигдор Либерман заявил, что Израиль не станет менять свою политику в отношении нарушителей границы с Газой и продолжит вести огонь на поражение.
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