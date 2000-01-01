ООН призывает Израиль к "максимальной сдержанности"
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов с беспокойством наблюдает за "подготовкой и риторикой" накануне второй недели палестинского "Марша возвращения", который начнется завтра на границе Израиля с Газой.
"Израильские силы должны проявлять максимальную сдержанность, а палестинцы – избегать скоплений у забора сектора Газа. Мирные демонстрации и протесты должны быть разрешены. Гражданские лица, в особенности дети, не должны быть умышленно подвергнуты опасности или становиться мишенями", - говорится в его заявлении, опубликованном 5 апреля.
In light of this coming Friday’s #Gaza march, Israeli forces should exercise maximum restraint and Palestinians should avoid friction at the fence. Demonstrations must be peaceful. Civilians, particularly children, must not be intentionally put in danger or targeted in any way.
Напомним, что ранее сегодня стало известно, что в рамках протестов ХАМАС планирует сжечь одновременно 10 тысяч автомобильных покрышек, чтобы при помощи завесы дыма предотвратить работу израильских снайперов.