05.04 16:55 MIGnews.com

Президент Ливана обвинил Израиль в "акте войны"

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Постоянные угрозы Израиля в адрес Ливана являются неприемлемыми и представляют собой "проявление войны", заявил ливанский президент Мишель Аун специальному координатору ООН по Ливану Перниль Дахлер Кардел."Ливан стремится укреплять безопасность и стабильность на южных границах, поскольку эта страна верит в мир и отвергает войну. Однако мы не можем принять регулярные угрозы израильских чиновников, поскольку это является проявлением войны", - сказал Аун посланнице ООН на состоявшейся в четверг встрече.Кроме того, Аун подтвердил своей гостье приверженность Ливана продолжению сотрудничества с ООН в решении проблемы сирийских беженцев в рамках второй римской и брюссельской конференций, а также призвал обеспечить возвращение перемещенных лиц в безопасные районы Сирии.Кардел, в свою очередь, проинформировала Ауна о подготовке ООН к конференции в Париже и приветствовала замечания, сделанные им по стратегии государственной обороны на второй римской конференции.