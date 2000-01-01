Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Асад перебросил танки в буферную зону с Израилем | Фото: Wikipedia05.04 15:57   MIGnews.com

Асад перебросил танки в буферную зону с Израилем

Официальный Дамаск готовится к наступлению, чтобы отнять у повстанцев южную Сирию и сирийские Голанские высоты. Как сообщается, в демилитаризованную буферную зону на границе с Израилем уже перекинули танки и тяжелую артиллерию, что является прямым нарушением соглашения о разъединении, подписанного Израилем и Сирией в 1974 году после Войны Судного дня.

В связи с этим, Израиль уже собрался подать жалобу на миротворческие силы Организации Объединенных Наций (СООННР), пишет "Гаарец".

Силы ООН по наблюдению за разъединением патрулировали буферную зону между Сирией и Израилем с 1974 года и способствовали стабильному соблюдению перемирия между двумя странами, однако сирийская гражданская война может внести свои коррективы.

Поскольку из-за войны большинство сотрудников ООН были выведены из Сирии и теперь находятся на безопасном расстоянии от Израиля, остается открытым вопрос: сможет ли СООННР добиться от Асада и дальше не допускать военного присутствия в приграничной территории.

Как пишет "Гаарец", хотя на израильско-сирийской границе практически нет иранского присутствия, на Голанах создала свой региональный командный центр "Хизбалла". Это предполагает наличие сотен боевиков и лояльность тысяч местных жителей, которые находятся на зарплатах у группировки.

Стоит отметить, что в прошлом году Совбез ООН уже осудил боевые действия на границе с Израилем и призвал сирийское правительство и оппозиционные группы покинуть буферную зону, констатировав возможность дальнейшей эскалации.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:39
Израиль настаивает: Уганда примет африканских нелегалов
16:35
Цукерберг просит Латвию не блокировать Facebook
15:40
Нескончаемая сага
15:25
Смотреть телевизор все дешевле
15:10
Прокуратура задержала Ахмета "куратора" убийцы Карлова
14:59
ХАМАС намерен сжечь одновременно 10 тысяч покрышек
14:40
Турция: разведка вывезла 80 сторонников Гюлена из 18 стран
14:10
В Сирии продолжают работать центры, производящие химоружие
13:25
Сквернялис хочет видеть доказательства по делу Скрипаля
12:58
В Грузии обвалилась шахта, есть жертвы
12:52
Лидер Гондураса зажжет факел в День независимости Израиля
12:19
ХАМАС выплатит компенсацию семьям погибших террористов
11:35
Израильскую компанию купили за 20 млн долларов
11:20
Британия не говорит, чем лечат Скрипалей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus