05.04 15:57 MIGnews.com

Асад перебросил танки в буферную зону с Израилем

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Официальный Дамаск готовится к наступлению, чтобы отнять у повстанцев южную Сирию и сирийские Голанские высоты. Как сообщается, в демилитаризованную буферную зону на границе с Израилем уже перекинули танки и тяжелую артиллерию, что является прямым нарушением соглашения о разъединении, подписанного Израилем и Сирией в 1974 году после Войны Судного дня.В связи с этим, Израиль уже собрался подать жалобу на миротворческие силы Организации Объединенных Наций (СООННР), пишет "Гаарец".Силы ООН по наблюдению за разъединением патрулировали буферную зону между Сирией и Израилем с 1974 года и способствовали стабильному соблюдению перемирия между двумя странами, однако сирийская гражданская война может внести свои коррективы.Поскольку из-за войны большинство сотрудников ООН были выведены из Сирии и теперь находятся на безопасном расстоянии от Израиля, остается открытым вопрос: сможет ли СООННР добиться от Асада и дальше не допускать военного присутствия в приграничной территории.Как пишет "Гаарец", хотя на израильско-сирийской границе практически нет иранского присутствия, на Голанах создала свой региональный командный центр "Хизбалла". Это предполагает наличие сотен боевиков и лояльность тысяч местных жителей, которые находятся на зарплатах у группировки.Стоит отметить, что в прошлом году Совбез ООН уже осудил боевые действия на границе с Израилем и призвал сирийское правительство и оппозиционные группы покинуть буферную зону, констатировав возможность дальнейшей эскалации.