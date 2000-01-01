05.04 12:19 MIGnews.com

ХАМАС выплатит компенсацию семьям погибших террористов

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Террористическая группировка ХАМАС объявила, что семьям погибших террористов в столкновениях с силами ЦАХАЛа на границе, выплатят по 3 тысячи долларов.Кроме того, раненные палестинцы получат 200-500 долларов США в виде компенсации от террористической группировки. Выплаты будут зависеть от степени ранения.По меньшей мере, 18 палестинцев были убиты в результате столкновений с силами ЦАХАЛа на прошлой неделе. Сегодня утром, 5 апреля, у границы с Газой был убит вооруженный араб, который пытался проникнуть на территорию Израиля.