05.04 08:56 MIGnews.com

ХАМАС призвал прекратить кровопролитие в Сирии

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Руководство палестинской группировки ХАМАС осудило атаку химическим оружием, совершенную в сирийской провинции Идлиб в ночь на 4 апреля, в результате которой погибло не менее 150 человек."Мы осуждаем массовые убийства, которые причиняют страдания сирийскому народу и, в частности, отвратительную бойню, произошедшую сегодня в Хан-Шейхуне на окраине Идлиба, и применение химического оружия против граждан", - цитирует "Едиот Ахранот" заявление ХАМАСа."Мы призываем прекратить кровопролитие в Сирии", - добавили палестинские боевики.