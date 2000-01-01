ХАМАС призвал прекратить кровопролитие в Сирии

Руководство палестинской группировки ХАМАС осудило атаку химическим оружием, совершенную в сирийской провинции Идлиб в ночь на 4 апреля, в результате которой погибло не менее 150 человек.
"Мы осуждаем массовые убийства, которые причиняют страдания сирийскому народу и, в частности, отвратительную бойню, произошедшую сегодня в Хан-Шейхуне на окраине Идлиба, и применение химического оружия против граждан", - цитирует "Едиот Ахранот" заявление ХАМАСа.
"Мы призываем прекратить кровопролитие в Сирии", - добавили палестинские боевики.